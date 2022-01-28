«Какая у меня там на сцене уникальная прическа»: Юлия Михалкова сыграла в антрепризе

Как отметила бывшая участница шоу «Уральские пельмени», они два часа приносили зрителям смех и радость.

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram сообщила, что сыграла в антрепризе «Отдам бывшего в хорошие руки». По ее словам, она с партнерами два часа приносила смех и радость всем зрителям. В итоге она получила несмолкающие аплодисменты публики и красивые цветы.

«Признаюсь, тоже получила удовольствие и от многочисленных репетиций, и от представления. Меня захватил сюжет, сама история. Я в нее поверила. История прекрасная, чуть драматичная, с интригой и легким, добрым юмором, сыграна на одном дыхании. А уж какая у меня там на сцене уникальная прическа». Юлия Михалкова

Как отметила Юлия Михалкова, в следующий раз она выйдет на сцену 20 февраля. По ее словам, билеты на постановку разлетаются как горячие пирожки. По словам Михалковой, они собираются с этой антрепризой даже в зарубежные гастроли – «от Ташкента до Люксембурга».

Напомним, что Юлия Михалкова несколько лет назад покинула шоу «Уральские пельмени». Сейчас она пробует реализовать себя в других проектах.

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