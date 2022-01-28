Выглядит как девочка! Водянова показала свою натуральную внешность, представ без макияжа в салоне

Топ-модель появилась в массажном салоне, не позаботившись о яркости своих губ и ресниц.

Наталья Водянова приняла участие в Неделе моды в Париже, правда сейчас топ-модель все чаще появляется на показах в качестве зрительницы.

В свои 39 лет топ-модель решила несколько отстраниться от дел, сделав акцент на благотворительности. Однако до конца русская красавица не исчезла из мира моды, берясь за особо крупные и знаковые проекты.

После нескольких бурных светских дней, где звезда успела засветиться в роскошных украшениях со своим мужем Антуаном Арно, она решила расслабиться в массажном салоне. Водянова появилась в нем без капли макияжа, демонстрируя свою естественную красоту. В таком виде и без того моложавая знаменитость выглядела совсем как девчонка!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!