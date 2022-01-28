Избившего Рианну певца Криса Брауна обвинили в изнасиловании на яхте

Предполагаемая пострадавшая требует со звезды 20 миллионов долларов за свои страдания.

32-летний американский певец Крис Браун, избивший в 2009 году свою подругу Рианну, снова оказался в центре скандала.

На звезду подала в суд некая Джейн Доу, профессиональная танцовщица и модель. Девушка утверждает, что артист ее изнасиловал.

Согласно иску, инцидент произошел 30 декабря 2020 года. Браун пригласил девушку приехать к нему на яхту в Майами. Там они разговаривали, пока артист угощал гостью коктейлем. Но после второй чашки Джейн почувствовала «внезапное изменение в сознании». Она рассказала, что ощутила себя «дезориентированной, физически нестабильной и начала засыпать».

Тогда певец повел девушку в спальню, закрыл дверь, не дав ей уйти, снял с нее трусики бикини и начал целовать. Джейн бормотала, чтобы Крис остановился, но он не послушал и изнасиловал ее. Сделав свое грязное дело, артист вскочил и объявил, что он «закончил». А на следующий день написал своей жертве и потребовал, чтобы она приняла противозачаточный препарат. Девушка пребывала в состоянии шока, но выполнила требование звезды.

Эту историю опубликовало издание TMZ, ссылаясь на исковое заявление пострадавшей. Джейн требует с Криса возместить ей ущерб в размере 20 миллионов долларов, заявляя, что предполагаемое изнасилование вызывает у нее эмоциональные страдания.

Ее адвокаты отмечают, что девушка не обратилась в полицию сразу после происшествия, потому что являлась студентом-медиком и была очень смущена. Они также призывают других возможных жертв Брауна связаться с ними.

больше по теме Эминем встал на сторону Криса Брауна, избивавшего Рианну Слова рэпера случайно просочились в Сеть.

Напомним, что после избиения Рианны певец получил условный срок и несколько месяцев общественных работ. Он также прошел курс реабилитации для мужчин, склонных к домашнему насилию. Позже артист много раз извинялся перед своей подругой и даже сделал себе татуировку в память о своем проступке.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.