«Как я его до пляжа довезу?»: Курбан Омаров показал, что покупает на шопинге с новой возлюбленной

Январь Курбан Омаров решил провести на отдыхе в Таиланде. Компанию ему составила новая возлюбленная — Виолетта. Она врач-косметолог и бывшая девушка его друга Трофима. Только вот с некоторых пор тот самый Трофим начал встречаться с Ксенией Бородиной, с которой Омаров развелся в августе прошлого года.

В своем микроблоге Омаров показал, как прошел шопинг в компании новой подруги. Его избранница купила чемодан лимонного оттенка.

«Приехали с двумя пустыми чемоданами, а уезжаем еще с одним. Что купили? Не знаю, зачем именно сейчас этот чемодан. Как я его на этом мотоцикле с центра острова до пляжа довезу?» — негодовал Омаров.

Напомним, ранее Омаров утверждал, что Ксения Бородина изменила ему с тем самым Трофимом, которого он вычеркнул из своей жизни.

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