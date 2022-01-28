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«Когда океаном смоется все»: Бузова рассказала, как правильно загадывать желания

Поющая ведущая отдыхает в ЮАР.

«Когда океаном смоется все»: Бузова рассказала, как правильно загадывать желания
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Январь для Ольги Бузовой выдался весьма насыщенным. Поющая ведущая отдохнула в Куршевеле, после этого буквально на день вернулась в Москву и снова отправилась в путь. На этот раз в Сочи, где с размахом отметила свой день рождения. После популярная блондинка перебралась на другой континент. В эти дни Бузова находится в ЮАР.

В своем инстаграме она запечатлелась на берегу океана и рассказала, как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

«Есть такая примета, загадывать желание и строить маленькие башенки из камней на мысе Доброй Надежды. Когда океаном смоется все, твое желание исполнится», — написала Бузова.

Напомним, накануне Ольга Бузова отметила свое 36-летие.

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