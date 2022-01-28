«Это была импровизация»: Верка Сердючка объяснила, почему спела песню про Степана Бандеру

Музыкант Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, объяснил, почему исполнил на одном из концертов песню про националиста Степана Бандеру.
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«Это была импровизация. Не надо придумывать того, чего нет. Эта песня в тот момент была вирусной и популярной в интернете, в TikTok»
По словам Андрея Данилко, данную песню нужно воспринимать как обычную композицию, но не более того. Он подметил, что после его выступления все посмеялись. Он попросил не искать политической подоплеки в этой песне, потому что просто хотел поднять настроение собравшимся в зале, сообщает Strana. News.
Ранее депутат Госдумы Александр Бородай предложил запретить Верке Сердючке въезд на территорию России. Как он отмечал, в нашей стране «своих придурков хватает».
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