«Это была импровизация»: Верка Сердючка объяснила, почему спела песню про Степана Бандеру

Как отметил Андрей Данилко, не надо в данной истории придумывать то, чего нет.

Музыкант Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, объяснил, почему исполнил на одном из концертов песню про националиста Степана Бандеру.

«Это была импровизация. Не надо придумывать того, чего нет. Эта песня в тот момент была вирусной и популярной в интернете, в TikTok» Верка Сердючка

По словам Андрея Данилко, данную песню нужно воспринимать как обычную композицию, но не более того. Он подметил, что после его выступления все посмеялись. Он попросил не искать политической подоплеки в этой песне, потому что просто хотел поднять настроение собравшимся в зале, сообщает Strana. News.

больше по теме Выйдет на сцену после боя курантов: Верка Сердючка выступит на новогодней вечеринке в Дубае При этом организаторам мероприятия придется серьезно раскошелиться.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай предложил запретить Верке Сердючке въезд на территорию России. Как он отмечал, в нашей стране «своих придурков хватает».

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