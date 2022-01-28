«Так и слился, на связь не вышел»: Сарик Андреасян высказал свое мнение о Юрии Дуде

Режиссер недоумевает, почему известный журналист так часто упоминает его имя.

Известный журналист Юрий Дудь, который собрали вокруг себя миллионную публику благодаря интервью с известными личностями, довольно часто упоминает в разговорах имя режиссера Сарика Андреасяна. Сам же режиссер недоумевает, почему так происходит. Ранее он даже записал видеообращение, адресованное Юрию.

«Спустя время до него дозвонился один наш общий знакомый пиар-менеджер. И Юрий сказал: «Да, да, да, обязательно, обязательно. Мы обязательно поговорим с Сариком» и в итоге так и слился, на связь не вышел. Причем я откровенно заявлял, что готов разговаривать на любые вопросы, готов ответить», — рассказал Андреасян в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Также Андреасян предположил, что постоянное упоминание его имени — это «личная боль» Юрия Дудя.

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