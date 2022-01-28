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«У нас своих придурков хватает»: депутат Бородай предложил запретить Сердючке въезд в Россию

Как отметил народный избранник, Андрей Данилко скорее не человек, а существо.

«У нас своих придурков хватает»: депутат Бородай предложил запретить Сердючке въезд в Россию
Верка Сердючка. Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы Александр Бородай выступил с инициативой запретить въезд в Россию украинскому музыканту Андрею Данилко, который выступает под творческим псевдонимом Верка Сердючка.

Верка Сердючка
Верка Сердючка. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Александр Бородай, Андрей Данилко скорее не человек, а «существо по имени Верка Сердючка, которому все позволено». По его словам, вся Украина представляет из себя сегодня беспрерывную клоунаду.

«Реагировать как-то серьезно на это я бы не стал. Хотя въезд в страну Верке Сердючке не помешает запретить. Хотя бы по той причине, что у нас своих придурков хватает».

Александр Бородай

Ранее Верка Сердючка спела на концерте песню про идеолога национализма Степана Бандеру. Зал поддержал Андрея Данилко бурными овациями, сообщает gazeta.ru.

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Александр БородайАндрей ДанилкоВерка СердючкаРоссияСтепан Бандера