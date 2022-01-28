«Мы тогда были наивны»: Андреасян вспомнил серьезный разговор с представителями КВН

Известный режиссер Сарик Андреасян начинал свой творческий путь с факультета журналистики Кустанайского университета. Его семья тогда жила на севере Казахстана. Помимо учебы Андреасян увлекался КВН и входил в состав областной сборной. Команда выезжала на гастроли в Россию, что было настоящим событием для ребят из небольшого провинциального городка с населением 120 тысяч жителей.

«Но что был КВН для нас? Мы дети из, не хочу говорить необеспеченных семей, но у наших родителей не было возможности отправлять нас в Дубай, либо в Нью-Йорк, в другие крупные города. Для нас КВН был возможностью куда-то выехать», — вспомнил Андреасян в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Отучившись на первом курсе, Сарик и два его старших брата решили покорять Москву. Там-то им и пришла идея создать свою команду, в состав которой входили армянские ребята – «Настоящие армяне», и выступать в кафе и клубах. Все пошло хорошо, но в какой-то момент с ними связались представители КВН и озвучили свое условие.

«Я понимаю, как это страшно звучит, что кто-то должен с кем-то делиться в этой студенческой, невероятной игре. Но это взрослая жизнь, это тоже бизнес. То есть, наверное, мы тогда были наивны и не понимали, что действительно не имеем права использовать этот бренд. Но что было, то было», — отметил Андреасян.

После завершения игры в КВН Андреасян взялся за режиссуру и начал писать сценарии.

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