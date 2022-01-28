«Опасен для лица»: Хромченко рассказала про коварство главного цвета года

С выходом на главную сцену в наступившем году нежно-сиреневого цвета Very Peri многие модницы озадачились, как вписать его в свой гардероб. Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко подробно разъяснила в программе «Модный приговор», что подружить его с вещами довольно легко.

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Но сам по себе оттенок барвинок очень непростой. Дело в том, что он будет слишком бледнить лицо, если использовать его в портретной зоне или в самом макияже.

«Этот цвет, являясь цветом с серым подтоном, довольно опасен для лица. И в связи с этим обстоятельством, нам необходимо очень внимательно относиться к макияжу, когда мы носим этот цвет. Это не тот комплиментарный цвет лососины, который немедленно делает щечки румяными», — заметила эксперт по стилю.

А наоборот: сиренево-синий с серым подтоном, оттенок Very Peri бледную кожу будет делать еще землистее и болезненней. И хорошо подчеркнет загорелую кожу.

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