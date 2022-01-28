Без белья, еще и ноги раздвинула: Собчак в тонкой маечке запечатлелась на берегу Атлантики

Телеведущая и блогер Ксения Собчак любит привлекать к себе внимание нетривиальными способами. То станет кандидатом в президенты, то возьмет интервью у маньяка, то разденется догола и запрыгнет в купель, хотя и грозилась, что после 40 лет обнажаться не собирается.

На этот раз скандальная светская львица решила передать свой привет Наталье Синдеевой, наряд которой наделал много шуму на одном из светских мероприятий. Собчак тоже отказалась от бюстгальтера и, позируя на берегу Атлантики, еще и раздвинула ноги, чтобы зрелищнее получиться.

«Если у вас кровь из глаз — это нормально, и естественно, и даже нужно. Это ж борьба», — подписала снимок теледива.

Сама Ксения Собчак сейчас путешествует по Аргентине и Патагонии вместе с мужем Константином Богомоловым.

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