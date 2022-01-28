Шпулька зажигает: Юлия Гаврилина на мексиканском пляже предстала в монокини цвета неба

Знаменитость из TikTok наслаждается последними жаркими деньками перед возвращением в Москву.

Звезда TikTok Юлия Гаврилина продолжает отдыхать в Мексике. Блондинка не перестает генерировать новый контент для всех своих соцсетей. На этот раз порция свежих кадров причалила к подписчикам Instagram.

На кадрах подруга Вали Карнавал позирует в монокини с палитрой цвета неба. Для эффектного антуража она взяла в руки большое парео, развевающееся на ветру, и предстала перед камерой, томно демонстрируя фигуру и себя красивую перед камерой.

Напомним, Юлия Гаврилина прославилась в Интернете как Юлька Шпулька. Она, как и Валя Карнавал, смогла раскрутиться в доме для блогеров, а теперь самостоятельно строит карьеру певицы.

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