Младше на 23 года: у Брэда Питта – новая любовь

Брэд Питт закрутил новый роман. Оскароносный актер встречается с певицей Люкки Ли, которая младше его на 23 года. Известно, что она была в отношениях с продюсером Джефом Бхаскером, от которого воспитывает шестилетнего сына. Об этом пишет The Sun.

Фанаты рады за своего кумира, ведь о предыдущем громком романе голливудского красавца говорили более года назад. Тогда Питт встречался с немецкой моделью Николь Потуральски, которая жила в Берлине и была замужем за ресторатором.

Напомним, с Анджелиной Джоли Брэтт Питт развелся в 2016-м, но процесс длился несколько лет. Бывшие супруги до сих пор не могут поставить точку в том браке, так как встречаются в суде, решая вопрос опеки над детьми.

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