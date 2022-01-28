Чтобы Крид понял, что потерял: Валя Карнавал подчеркнула аппетитную фигуру облегающим костюмчиком

Судя по всему, и у тиктокерши Вали Карнавал наступило время отпуска. Звезда Интернета появилась в аэропорту с чемоданами и отличным настроением. Не все ведь время работать, тем более когда подруга Юлия Гаврилина уже давно на море.

Карнавал перед посадкой в джет позаботилась о контенте для TikTok и станцевала зажигательный танец прямо в аэропорту.

Красотка в удобном плюшевом костюмчике розового цвета смогла преподнести свою аппетитную фигуру во всей красе. Кроп-худи на молнии она не стала застегивать до конца – вдруг экс-бойфренд Егор Крид увидит. Тогда-то он поймет, что потерял. Ведь с момента расставания прошел год, и девушка очень изменилась внешне — она регулярно посещает спортзал и обрела аппетитную фигуру.

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