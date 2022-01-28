Вытягивают силуэт: Юдашкина показала джинсы, которые подчеркнут стройность ног

Накануне Марина и Валентин Юдашкины отметили 33-летие совместной жизни. Об этом бизнесвумен сообщила в своем инстаграме, опубликовав совместное фото с мужем во дворе своего дома.

«Валечка! Пусть как сочная клубника, будет сладким наш союз. 33 уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя, мой дорогой», — написала Валентина.

На прогулке пара отметилась в объемных пуховиках и уггах. А Марина подчеркнула ноги светло-голубыми джинсами скинни, которые стройнят фигуру.

Напомним, в браке у Юдашкиных родилась единственная дочь Галина. Она уже успела подарить родителям двух внуков.

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