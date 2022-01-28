И тесемки ласкают бедра: Клава Кока в бикини показала, что для вау-эффекта не обязательно натягивать стринги выше талии

Певица отдыхает на Мальдивах после скандальных приключений в Куршевеле.

У поп-дивы современной эстрады Клавы Коки январь выдался насыщенным на события и приключения. И завершает она его на расслабленной ноте – вдали об большой земли, на одном из райских островов в Индийском океане.

Прилетев на Мальдивы, Клава Кока не перестает радовать подписчиков в Сети снимками в купальниках. На сей раз она продемонстрировала новенький экземпляр – белое мини-бикини с рюшами.

К тому же, как оказалось, чтобы достичь вау-эффекта и собрать максимум комплиментов в свой адрес, не обязательно натягивать стринги от купальника выше талии, как это делает, например, Настя Каменских. Достаточно тонких тесемок на бедрах и томного взгляда, как показала Кока.

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