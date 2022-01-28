Где-то заголосит один Гарик: новая пассия Харламова приняла ванну перед камерой

Судя по последним событиям в свете, Катерина Ковальчук претендует на именование экс-избранницы.

28-летняя звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук на днях вернулась в Москву из Кубы. На острове свободы красотка отдыхала без своего бойфренда Гарика Харламова. По возвращении в столицу девушка не успела перестроиться на привычный часовой пояс, но работа не ждет, и она сразу отправилась на площадку.

Съемочный день выдался тяжелым – снимали сразу несколько сцен. В одной из них красотка принимала ванну на камеру. Сцена получилась довольно пикантной, но скрыть фигуру девушке помогла обильная пена.

Кстати, судя по всему, Ковальчук с Харламовым расстались. Это многое объясняет: почему, например, она никак не поддержала его в его болезни, укатила на другой континент одна и как смогла выйти в свет за ручку с актером Павлом Рассомахиным.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!