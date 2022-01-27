Эти ноги блистали на Олимпиаде: Каролина Севастьянова в алом костюме-тройке показала свои главные достоинства

Экс-звезда отечественной гимнастики Каролина Севастьянова вернулась в Монако и пока отдыхает от пляжного досуга – она почти месяц провела на острове Сен-Бартелеми, встретив там Новый год.
Но здесь красотке некогда скучать. Каждый ее день расписан по минутам, как и вечер. Для очередного выхода в свет длинноногая спортсменка нарядилась в алый комплект-тройку, состоящий из топа с откровенным декольте, мини-юбки и кроп-жакета. Во всей красе гимнастка показала себя в микроблоге.
«Огонь!», «Красотка, что тут скажешь!», «Вау!», Восхитительная!», «Модница!», «Очень красивые ножки и грудь», — комментируют фолловеры.
Напомним, Севастьянова стала чемпионкой в групповом многоборье на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.
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