Жалоба в суд: принц Эндрю заявил, что его связь с несовершеннолетней была обоюдной

Стало известно, что королевский наследник принц Эндрю попросил разбирать его дело судом присяжных.

Также юристы принца хотят, чтобы разбирательство прекратилось вовсе. Они настаивают на том, что связь сына Елизаветы II и 17-летней Вирджинии Джуффре была обоюдной.

«Предполагая, но не признавая, что Джуффре понесла какие-либо травмы или ущерб, указанные в иске, считаем, что претензии Джуффре перекрываются доктриной согласия», – говорится в документе юристов, которые опубликовали в Time.



Адвокаты принца Эндрю считают, что гражданский судебный процесс против королевской особы не может рассматриваться в США. Так как Вирджиния Джуффре является гражданкой Австралии.



К слову, сама Джуффре была не против рассмотрения дела судом присяжных. Поэтому адвокат Джуффре –Лиза Блум – считает новую жалобу принца просто выгодным пиар-ходом.

Напомним, ранее принц Эндрю лишился королевского патронажа и воинских званий после скандала с участием несовершеннолетней. Адвокаты принца Гарри так и не смогли добиться закрытия уголовного дела.

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