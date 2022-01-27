«Смотреть на все это грустно и печально»: Дана Борисова прокомментировала скандал с участием Анастасии Волочковой и ее возлюбленного

Балерина с избранником до сих пор разбираются со стюартом после громкого полета.

Телеведущая Дана Борисова считает себя экспертом в вопросах зависимости. Поэтому знаменитость решилась прокомментировать скандал с участием Анастасии Волочковой в самолете.

Дана Борисова оставила в своем микроблоге рассуждения, которые слышала во время нахождения в реабилитационном центре.

«Я сознательно никак не комментировала ситуацию с поведением Волочковой в самолете. В свете последних событий появилось убеждение, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, или налезь туда, куда не просят. Или же, как говорили нам в ребцентре, спасутся не все», — заявила Борисова.

«В случае с Настей смотреть на все это грустно и печально. Историю зашутили, а Настя еще и подзаработала деньжат на очередном скандале. Кстати, как считаете, станет ли очередной любимый человек Анастасии наконец-то тем, кто откровенно и без малодушия попробует, любя, но все же сказать правду в глаза? Или станет очередным случайным альфонсом-собутыльником?» — поинтересовалась телеведущая.

Напомним, ранее директор Анастасии Волочковой рассказала, что балерина летела в самолете нетрезвой.

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