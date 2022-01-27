После объявления о разводе Джейсон Момоа ночует в фургоне

Джейсон Момоа развелся с Лизой Боне и теперь ночует в фургоне. Издание The Sun предоставило фотографии, на которых 42-летний актер без обручального кольца выходит в рваной футболке из своего дорожного трейлера, который припаркован на участке его друга. Похоже на то, что Момоа переехал из дома в Калифорнии, где сейчас находится Лиза Боне и их двое детей.

Пара познакомилась в 2005 году благодаря общим друзьям. Супруги были вместе 16 лет. Боне старше своего мужа на 12 лет. В 2007 году у них родилась дочь Лола, а позже, в 2008 году, — сын Накоа-Вулф. В 2017 году Джейсон и Лиза официально поженились. 20 января пара объявила о расставании.

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