«Две легенды»: Егор Крид показал новую прическу и встречу с бывшим возлюбленным Марьяны Ро

Артист запечатлелся с Ивангаем в Дубае.

Исполнитель Егор Крид на отдыхе в Дубае встретился со звездой YouTube Ивангаем. Примечательно, что сам музыкант поменял прическу.

Теперь Егор Крид ходит с длинными волосами натурального цвета. Бывший возлюбленный Вали Карнавал зачесал шевелюру назад. Под каре артист подобрал образ в спортивном стиле. Черные майка и джоггеры, белоснежные кеды и золотая цепочка стали дополнением к множеству тату певца.

Егор позировал рядом с экс-бойфрендом певицы и блогера Марьяны Ро. Егор признался, что взрослел на роликах Ивангая. К слову, украинский видеоблогер младше Крида на год. Недавно Ивангаю исполнилось 26.

Поклонницы Егора Крида остались в восторге от свежего снимка артиста. А некоторые заметили, что Крид набрал мышечную массу. Не зря исполнитель публикует записи из спортивного зала.

«Два любимых мальчика», «Две легенды», «Красавчики», «Егорка мощным стал», «Вот это шок, два краша детства», «Тебе так идет эта прическа», — написали фолловеры Крида.

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