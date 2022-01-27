Крис Нот впервые после обвинений в домогательствах воссоединился со своей женой

Пару заметили во время прогулки с детьми.

Крис Нот воссоединился с женой Тарой Уилсон впервые после обвинений в домогательствах и изнасилованиях. Пару заметили вместе на прогулке в одном из парков Лос-Анджелеса с их двумя сыновьями: четырехлетним Орионом Кристофером и годовалым Китсом. Тара Уилсон улыбалась и была явно рада встрече с мужем, однако обручальное кольцо обратно она пока так и не надела. Фотографии с прогулки предоставило издание Daily Mail.

Несмотря на 20-летние отношения, Тара Уилсон приняла решение уйти от супруга, когда стало известно об обвинениях в домогательствах актера. Она забрала детей и уехала от Нота перед Рождеством.

Напомним, несколько девушек обвинили Криса Нота в домогательствах. Актер назвал все обвинения в его адрес клеветой и уже нанял адвоката, который будет представлять его интересы. Однако карьера актера уже пострадала: его уволили из агентства и отказывают в ролях.

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