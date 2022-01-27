«Я думаю, мне это подходит»: дочь Алсу рассказала, кем хочет стать в будущем

Микелла Абрамова рассказала, какую профессию мечтает получить. Дочь Алсу рассказала в своем микроблоге, что хочет стать юристом.

«С раннего возраста родители мне всегда говорили, насколько важно иметь хорошее образование, и я считаю, что иметь юридическое – это очень престижно. Я думаю, мне это подходит», — поделилась девочка в своем Instagram.

Несмотря на мечты о карьере юриста, Микелла продолжает заниматься творчеством. В 2019 году девочка стала участницей детского «Голоса», финал которого закончился скандалом. Стало известно, что Алсу покупала голоса для дочери. Результаты голосования признали сфабрикованными, и первое место Микеллы аннулировали.

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