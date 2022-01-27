Домашняя и игривая: Брежнева в белоснежном свитере оверсайз и носочках предстала в своем особняке

Вера Брежнева является известной певицей. Она раньше выступала с группой «ВИА Гра». Примечательно, что певица построила успешную сольную карьеру. Она предпочитает всегда выглядеть безупречно.

Поклонники видят ее на сцене в роскошных платьях. В обычной жизни артистка любит носить лаконичные и женственные образы. Примечательно, что в свои 39 лет она может похвастаться стройной фигурой.

Недавно Вера вернулась из отпуска. Она провела неделю на Мальдивах. Теперь артистка вернулась к выступлениям. Она иногда проводит время с друзьями, посещая музеи.

Но 27 января певица устроила себе выходной. Она призналась, что проведет день в постели. Однако вечером Брежнева покрасовалась в гостиной. Она облачилась в белый уютный свитер оверсайз и носочки. Звезда позировала на диване.

В кадр попал интерьер. Диван припыленного цвета, белые стены и пол под дерево увидели поклонники. К слову, такой лаконичный дизайн не только стильный, но и трендовый.

«На домашнем и на игривом», — заявила звезда.

Поклонники одарили певицу комплиментами. «Вы всегда, Вера, круто выглядите, просто супер», «Сама нежность», «Богиня! На коленях пред вашей красотой», «Сколько раз я вас видела, Верочка, не перестаю восхищаться вами, вы просто неотразимы», «Как уютно у вас дома», «Как вы молодо выглядите», «Даже дома стильная», — прокомментировали пост подписчики.

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