«Главное – вы, а не другие»: Анна Седокова дала советы подросткам

Артистка отметила, что этих правил стоит придерживаться в любом возрасте.

Исполнительница Анна Седокова разместила в личном микроблоге ролик, в котором рассказала о проблемах подростков. Знаменитость отметила, что знает их решения.

Анна составила список советов для тех, кто уже не считает себя ребенком, но пока еще не стал взрослым.

«Самое главное — вы, а не другие. Занимайтесь своим развитием и спортом. Мечтайте масштабно! Принимайте своих родителей. Найдите и поймите свою сверхзадачу в жизни», — подчеркнула Седокова.

Позже артистка добавила, что эти советы подойдут для всех. Вне зависимости от возраста, по мнению Анны, стоит помнить об этих вещах.

«Послушай, это важно. Думаю, эти советы актуальны в любом возрасте. Неважно, тебе 12 или 92. Меня часто спрашивают, как поступать в той или иной ситуации. И совет номер пять для меня самый важный. Если хотите, я расскажу об этом подробнее», — отметила Анна.

Напомним, ранее Анна Седокова показала виллу в Майами. Артистка платит за большой дом 135 тысяч рублей в сутки.

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