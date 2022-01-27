«Гарри, ты так хрумкаешь!»: Галкин и Пугачева устроили семейный ужин на кухне в замке

Примадонна в домашней футболке решила поесть только что приготовленную еду.

Алла Пугачева большую часть жизни выступала, ездила на гастроли и участвовала в различных съемках. Теперь певица посвятила себя семье. Она поет только для друзей, а детей Лизу и Гарри учит играть на фортепиано. Максим Галкин признавался, что именно Примадонна занимается воспитание двойняшек, так как он много работает. В этом году дети пошли во второй класс, поэтому у родителей есть целое утро, чтобы заниматься своими делами.

27 января Галкин порадовал поклонников домашними кадрами. После прогулки с женой по саду, где Алла Борисовна отметилась в розовом пуховике, они дождались двойняшек со школы.

Вечером все пришли на кухню и устроили семейный ужин. Примадонна предстала в футболке и очках. Она стала есть из сковородки. Максим похвастался приготовленной на пару рыбкой. А вот дети кушали за столом.

«Форель речная на пару», — стал хвастаться юморист. «Неправильно!» — заявила ему жена. «А что ты там ешь?» — уточнил он. «Картофельные оладьи с рисом! Углевод!» — призналась звезда. «Потрясающе. Углевод, а у нас вот», — отметил Галкин. «Гарри, ты так хрумкаешь!» — заметил он.

Пугачева засмеялась у плиты. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что в замке очень уютно, когда вся семья собирается вместе. К слову, Пугачева всегда любила готовить. У нее есть свои фирменные рецепты. Утку в персиках и обжаренные огурцы она подает нечасто. Также пюре и котлетки присутствуют на их столе. А Лиза признавалась, что любит есть икру.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.