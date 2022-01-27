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«Привезли с Мальдив четвертого?»: Анастасия Костенко – о пополнении в семье

Жена Дмитрия Тарасова поделилась откровением.

«Привезли с Мальдив четвертого?»: Анастасия Костенко – о пополнении в семье
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94

Анастасия Костенко рассказала, ожидается ли очередное пополнение в семье. Модель решила провести в своем своем микроблоге «вопрос-ответ».

Скрин stories Анастасии Костенко
Скрин stories Анастасии Костенко: instagram.com/kostenko.94

«Жду, когда сообщите, что привезли с Мальдив 4», — написала одна из поклонниц.

«Ну, что ж. Пора признаться… Привезла 4. Почти 4 (если быть точнее, 3,5 кг). В себя прихожу теперь и в форму», — с юмором ответила Костенко в своем Instagram.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отдыхали на Мальдивах. В отпуск они взяли с собой троих детей, в том числе четырехмесячного Лешу, а также своих мам, которые помогали приглядывать за детьми.

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