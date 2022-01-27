«С Катей мы дружим»: Бирюкова рассказала правду о взаимоотношениях с Климовой

Артистка стала женой бывшего мужа Екатерины Климовой два года назад.

Звезда «Саши+Маши» Елена Бирюкова объяснила, почему Екатерина Климова не в обиде на нее.

Бирюкова дружит с бывшей возлюбленной своего третьего мужа. Летом 2019 года Елена Бирюкова стала женой бизнесмена Ильи Хорошилова. До этого ювелир жил в браке с актрисой Екатериной Климовой. У них есть общая дочь Елизавета.

Поклонники Бирюковой полагали, что знаменитость не особо ладит с бывшей избранницей Хорошилова. Однако актриса опровергла эти домыслы.

«С Катей мы дружим. Почему бы нам не дружить? Мы играли в одном спектакле, мы вместе отмечаем праздники. Кстати, я общаюсь и с женой своего первого мужа. Нам нечего делить. Я, в принципе, очень хороший человек! Со мной трудно быть в ссоре», — рассказала Бирюкова в беседе с Passion.ru.

К слову, у Елены и Ильи тоже есть общая дочь. Девочку, которую назвали Аглаей, родилась в 2012 году. Наследница Бирюковой появилась на свет, когда ее мама еще просто встречалась с бизнесменом Хорошиловым.

Напомним, ранее Екатерина Климова отметила свой сорок четвертый день рождения. Родительница знаменитости испекла для любимой дочки вкусный торт.

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