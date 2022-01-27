«Я не инициатор своей сольной карьеры»: Анна Дзюба — об уходе из популярного дуэта Artik & Asti

Певица призналась, что не собиралась покидать группу.

Анна Дзюба рассказала, что не собиралась покидать популярный дуэт Artik & Asti.

«Я не инициатор своей сольной карьеры. Я никого не бросала, это обстоятельства», — заявила Дзюба в интервью «Новому Радио».

Что же случилось между исполнителями остается загадкой для фанатов группы. Многие поклонники считали, что виной всему ссора между солистами, однако Анна и Артем в совместном интервью Ксении Собчак опровергли эту информацию.

больше по теме Бывшая солистка Artik & Asti Анна Дзюба рассекретила своего нового продюсера Певица теперь сотрудничает со знаменитым лейблом.

Тем временем Артем Умрихин, он же Артик, представил аудитории новую Асти — певицу Севиль. После премьеры нового клипа на песню «Гармония», девушку тепло приняли поклонники.

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