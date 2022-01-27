«В кадре я промокшая до ниточки»: новая Асти рассказала о съемках нового клипа Artik & Asti

Поклонники музыкального дуэта остались в восторге от исполнения и актерской игры Севиль Велиевой.

На днях вышел свежий клип Artik & Asti «Гармония». В Сети уже успели сравнить двух Асти.

Напомним, Артем Умрихин нашел новую солистку для своего коллектива Artik & Asti. Вместо Анны Дзюбы в дуэте стала выступать Севиль Валиева. Брюнетка исполнила роль девушки, испытывающей нераздельную любовь, в новом клипе Artik & Asti.

«Был эпизод, когда в кадре я промокшая до ниточки. Мне действительно было очень холодно. Но во всем есть свои плюсы — это помогло мне более точно передать состояние моей героини. Я благодарна всей съемочной команде, это было прекрасно и профессионально. Всем отличного просмотра и гармонии в душе», — передает слова Велиевой starhit.ru.

Отметим, что режиссером «Гармонии» стал известный клипмейкер Алан Бадоев. По сюжету музыкального ролика героиня Севиль обращается со своим возлюбленным, словно с куклой. Она играет с ним, кормит и купает, а в конце поджигает его дом.

«Незаменимых людей нет… Хорошая девочка. Artik — огонь», «С первых секунд — оно!», «В лучших традициях Artik & Asti, молодцы», — похвалили новую работу коллектива поклонники.

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