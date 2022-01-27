Во Франции простились с Гаспаром Ульелем

Недавно состоялось прощание с французской знаменитостью Гаспаром Ульелем. Актера проводили в последний путь Катрин Денев, Амиру Казар и другие его коллеги.

Траурная церемония прошла в центре Парижа — в церкви Сент-Эсташ.

Напомним, звезда фильма «Сен-Лоран» катался в горах и неудачно упал. В результате падения артист получил травму, несовместимую с жизнью. Врачи пытались привести актера в чувства, однако Ульель так и не очнулся.

«Очень тяжело осознавать его потерю. Пересматриваешь фильмы, фото с ним и осознаешь, что этот человек жив, другое просто не укладывается в голове», «Для меня Гаспар был самым красивым мужчиной. Мне было хорошо от того, что он был на земле и радовал нас своими пусть и редкими, но потрясающими ролями в кино», — пишут поклонницы под фото французского актера в его Instagram.

Напомним, у Гаспара Ульеля остались молодая возлюбленная и ребенок. Артист состоял в романтических отношениях с французской моделью и певицей Гаэлли Пьетри с 2013 года.

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