«Будущая артистка»: Лариса Долина показала вокальные данные внучки

Саша Долина проводила родственницу в поездку с помощью песни.

Исполнительница Лариса Долина похвасталась вокальными способностями своей внучки Саши.

Знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram ролик с участием Александры Долиной. Девочка спела на прощание для бабушки песню «Капкан» в исполнении Бурито и самой Долиной.

«Буська провожает меня в Питер. Привет Бурито! Бурито и Саша Долина», – подписала ролик Долина.

Саша в домашней обстановке спела для любимой бабушки несколько строк из ее песни. Внучка Ларисы Александровны в шоколадном велюровом костюме использовала телефон в качестве микрофона. Фолловеры Долиной увидели в 10-летней Саше достойную продолжательницу рода артистов в семье Долиных.

«Сашка – сладкая девочка!», «Будущая артистка», «Красавица! Голос и слух от бабушки! Почему-то кажется похожей на мужа Ларисы…», «Ну все, у бабушки есть достойная смена», «Будет такой же талантливой певицей, как бабушка», – написали восторженные поклонники Ларисы Долиной.

Напомним, ранее Лариса Долина восхитилась Аллой Пугачевой. Коллега Примадонны порадовалась за счастливую родительницу Лизы и Гарри Галкиных.

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