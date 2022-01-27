Один с маникюром, второй — блондин: Водянова собрала сыновей-англичан и дочку за обеденным столом в особняке

Модель собирается провести выходные с наследниками в деревне. А пока она показала, как они проводят дни в Париже дома.

Наталья Водянова является известной моделью. Примечательно, что она уже много лет живет в Париже. Там у российской красавицы большой особняк. Но раньше Наталья проводила много времени в Англии, когда была замужем за британским аристократом Джастином Портманом.

От этих отношений у нее есть дети: Лукас, Нева и Виктор. После развода звезда обрела счастье с французским миллиардером Антуаном Арно.

Примечательно, что Водянова теперь уже мама пятерых детей. Своему мужу она подарила сыновей: Максима и Романа. Несмотря на свою занятость, выходные она посвящает наследникам. На днях супруги вышли вместе в свет, посетив показ мод.

А теперь модель показала обеденное застолье в своем особняке. Она скучает по старшему сыну Лукасу, который в прошлом году уехал учиться в США.

Наталье удалось подловить старших сыновей и дочку за столом. Лукас стал уже большим. Высокий блондин перерос маму. А вот 14-летний Виктор начал красить ногти. Они беседовали между собой. По всей видимости, кадры были сделаны не так давно, когда Лукас приезжал на каникулы.

«Мы скучаем по тебе, Лукас, сильно. Тем временем я с нетерпением жду выходных в деревне с вами двумя, Нева и Виктор», — написала звезда.

Поклонники восхитились уютной обстановкой. Многие поразились тому, как выросли ее дети. «Прекрасная семья, прекрасные детки!», «Непривычно видеть мальчика с накрашенными ногтями», «Виктор уже такой взрослый», «Нева — самая милая девочка», «Детки красивые», «У Виктора свой стиль, современный пацан», — прокомментировали пост подписчики.

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