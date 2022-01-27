«Время очень сильно отличалось»: Нюша сравнила свои первые и вторые роды

Исполнительница Нюша разместила на личной странице в Instagram рассказ о своей первой беременности. Примечательно, что рождение дочери оказалось сложнее, чем вторые роды знаменитости.

Нюша призналась, что первые роды протекали трудно. Они длились почти сутки.

«Конечно же, первые роды однозначно были тяжелее для меня во всех смыслах. Тогда я еще не понимала, как все будет складываться! Оба раза я рожала естественным путем, но вот время очень сильно отличалось. Первые роды длились аж 22 часа. Практически сутки!» — вспомнила Нюша.

«А вот вторые — 2,5, и это очень контрастная разница для меня. И тогда, и сейчас я согласилась на эпидуральную анестезию, но во время первых родов первый укол не сработал (что-то пошло не так), и 16 часов я с мужем дышала. Каким-то естественным образом получилось вырулить в гипнороды… Это было очень непросто, но именно благодаря мужу все получилось», — призналась артистка.

Нюша добавила, что Игорь Сивов помог ей правильно дышать во время схваток. Поэтому время родов пролетело для певицы быстрее.

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