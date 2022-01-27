«С днем рождения, Димочка!»: Инна Маликова запечатлелась с единственным сыном и его возлюбленной

Исполнительница Инна Маликова обратилась с трогательными словами к своему сыну Дмитрию. Знаменитость поздравила наследника семейным фото.

На днях Дмитрию Маликову исполнилось 23 года. Тезка композитора и старшего брата Инны Маликовой уже успел стать отцом. А его собственная родительница пожелала самого наилучшего в день рождения.

«Пусть радости и счастья в жизни будет как можно больше! С днем рождения, Димочка», – поздравила своего сына Инна.

Инна Маликова в черном платье по фигуре и опущенными плечиками прильнула к сыну. Сзади певицу обнимала возлюбленная Дмитрия Маликова – модель Анастасия Толстая.

«Такие замечательные мамочка и ее любимый сыночек», «Шикарные такие», «Очень милые», «Лучшая семья!», «Даже и не скажешь, что вы мама такого взрослого сына», – восхитились поклонники Инны Маликовой.

Напомним, ранее Инна Маликова заявила об отказе от пенсии по выслуге лет. Знаменитость решила, что пойдет на пенсию позже, а не воспользуется привилегиями своей творческой профессии.

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