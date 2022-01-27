«Абсолютно бесчеловечно»: Марину Хлебникову тайно записали на видео в собственной квартире после выписки

Исполнительница хита «Чашка кофию» заявила, что журналисты без согласия показали ее после операций.

Певица Марина Хлебникова обратилась к журналистам, которые прикинулись работниками ЖКХ и проникли в ее квартиру. Знаменитость не разрешала публично показывать кадры со своим участием.

Отметим, что недавно в Сети появился ролик, где видно Марину Хлебникову после выписки из больницы. Знаменитость перенесла несколько операций после пожара в собственной квартире.

Вскоре после публикации ролика Хлебникова сама вышла на связь и объяснила, каким образом к журналистам попало видео. Первыми ролик опубликовали iz.ru.

«Абсолютно бесчеловечно придти и прикинуться работником «Жилищника» под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой съемкой», — негодовала певица.

Знаменитость отметила, что не давала согласия на публикацию ролика. Марина Хлебникова уже подключила своих юристов, чтобы разобраться с обидчиком.

«Друзья, помните, как несколько лет назад все писали «Куда пропала Хлебникова?». Хлебникова просто устала от обмана и вмешательства в свою личную жизнь, слухов и домыслов!» — призналась артистка в личном микроблоге.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.