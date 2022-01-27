Утеплилась красиво: Бородина облачилась в пуховую жилетку Bottega Veneta цвета сочной травы и трендовые ботинки

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она уже много лет ведет шоу «Дом-2» и не скрывает, что это сделало ее популярной. Ксения не раз хвасталась, что хорошо зарабатывает.

Она живет в загородном доме, а также имеет две квартиры в Москве. Примечательно, что телеведущая любит брендовые наряды и отвела целую комнату под гардеробную. Она пополняет шкафы каждый сезон новыми вещами.

Ранее Бородина показала коллекцию обуви и сумок. А так как она ездит на автомобиле, то редко носит шубы и пуховики, предпочитая более легкую одежду. На этот раз телеведущая покрасовалась в пуховой жилетке Bottega Veneta цвета сочной травы.

В тон к ней она выбрала маленькую плетеную сумку такой же фирмы. Лук дополнили лосины и черные ботинки на тракторной подошве, которые давно стали трендом.

Ксения без стеснения позировала без макияжа. Она решила покрасоваться у зеркала перед тем, как выйти на улицу. Отметим, что у Ани Лорак есть такая же жилетка, но она в ней ходила осенью.

Поклонники восхитились образом телеведущей. Многие заметили, что зеленый ее любимый цвет. «Как красиво», «Безумно крутая жилетка», «Вы выглядите умопомрачительно», «Сумка такая крохотная», «Ксения, наряд прям зашел», «У вас такие стильные образы», «Вдохновляете на смену гардероба», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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