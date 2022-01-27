«Скоро бабахну пельмешек»: Галкин показал, как готовит на кухне в своем замке, пока дети в школе

Муж Аллы Пугачевой решил похозяйничать на кухне и снял это на видео.

Максим Галкин давно стал известным юмористом. Он не скрывает, что в свое время жил довольно просто, но теперь наслаждается жизнь в замке.

Артист сам построим дом своей мечты, где теперь растит детей Лизу и Гарри вместе с женой Аллой Пугачевой. Он старался все сделать в стилистике, которая гармонирует с самим замком, поэтому в доме много деревянной мебели, раритетных люстр и даже есть потолки-холсты.

После минувших праздников Галкин проводит время дома, лишь иногда уезжая на работу. Двойняшки ходят в школу, поэтому утром супруги могут расслабиться и заняться своими делами. На этот раз юморист рассказал, как проводит время.

Он также поделился видео, где предстал на кухне. Максим решил сам приготовить завтрак. Для этого он поставил на плиту кастрюлю с водой.

«Подумал, что бы мне съесть с утра. Ну же я теперь вам рассказываю, как я живу. И я решил сварить пельмешек! Там пока только одна лаврушка плавает. Но скоро я туда бабахну пельмешек. А что? Здоровое питание, диета!» — поделился артист.

Поклонники восхитились тем, какой Максим хозяйственный. Многие одарили его комплиментами. К слову, часто сами себе делают перекус и дети. Гарри даже приготовил однажды пирожки для своей мамы.

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