«У нее нездоровая худоба»: Дмитрий Иванов раскритиковал свою бывшую жену Лолиту Милявскую

Бывший муж певицы Лолиты Милявской тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале раскритиковал бывшую жену за чрезмерное похудение.
«Я за здоровый образ жизни и уже 20 лет нахожусь в одной и той же массе тела. То, что она похудела — это нездоровая худоба. Это на мой взгляд. Я знаю немножко ее конституцию тела. Это мое сугубо индивидуальное мнение».
Как отметил Дмитрий Иванов, он отправлял в свое время Лолиту к докторам и на анализы.
«Я вспомнил свою прошлую жизнь. Но для многих людей, которые достигают такого состояния, это нездоровая история. Никто не говорит, как достигает этого похудения», — заметил Дмитрий Иванов.
Ранее Лолита Милявская рассказала, что худела с помощью эндокринолога. Звезда советовала не прибегать к различным диетам, а обращаться к специалистам.
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