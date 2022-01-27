«У нее нездоровая худоба»: Дмитрий Иванов раскритиковал свою бывшую жену Лолиту Милявскую

Как отметил тренер по игре в сквош, он высказывает лично свою точку зрения.

Бывший муж певицы Лолиты Милявской тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале раскритиковал бывшую жену за чрезмерное похудение.

«Я за здоровый образ жизни и уже 20 лет нахожусь в одной и той же массе тела. То, что она похудела — это нездоровая худоба. Это на мой взгляд. Я знаю немножко ее конституцию тела. Это мое сугубо индивидуальное мнение». Дмитрий Иванов

Как отметил Дмитрий Иванов, он отправлял в свое время Лолиту к докторам и на анализы.

«Я вспомнил свою прошлую жизнь. Но для многих людей, которые достигают такого состояния, это нездоровая история. Никто не говорит, как достигает этого похудения», — заметил Дмитрий Иванов.

Ранее Лолита Милявская рассказала, что худела с помощью эндокринолога. Звезда советовала не прибегать к различным диетам, а обращаться к специалистам.

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