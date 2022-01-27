Добавила пикантности: Наталья Синдеева вышла в свет без белья после развода

Продюсер появилась на красной дорожке премьеры фильма «Параллельные матери» Педро Альмодовара. Она без стеснения позировала в тонкой водолазке.

Наталья Синдеева является продюсером, а также директором нескольких интернет-изданий и телеканала. Обычно бизнеследи не часто появляется на светских раутах.

Но в прошлом году она объявила, что развелась с мужем бизнесменом Александром Винокуровым. Синдеева пояснила, что они уже не живут вместе длительное время. Отчасти работа сыграла роль в их расставании. У них есть двое детей.

Зимние каникулы Наталья провела в делах. Но накануне она посетила премьеру фильма «Параллельные матери» Педро Альмодовара. На красной дорожке бизнесвумен появилась в зауженных брюках темно-синего цвета и тонкой водолазке.

Она отказалась от нижнего белья, поэтому засветила все свои прелести. При этом Синдеева без стеснения позировала перед камерами, но иногда прикрывала бюст руками. Она привлекла к себе внимание.

Пользователи Сети, отметили, что Наталья в 50 лет прекрасно выглядит. «Наталья, супер! Молодец! Красотка! Так держать!», «Нужно смелость, чтобы в таком виде появиться на публике», «В отличной форме и еще улыбка украшает», «На такую леди сложно не обернуться», «Просто прекрасно все, может и без лифа ходить», «Очень красиво, не стоит критиковать, имеет право», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Также первыми в России ленту посмотрели: Владимир и Сати Спиваковы, Александр Кузнецов, Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань, Варвара Шмыкова и Светлана Бондарчук и другие известные персоны.

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