«Матери лежали с мертвыми детьми в постели»: дочь Ростроповича и Вишневской – об ужасах войны

Как отметила Елена, ей о страшных событиях в Ленинграде во время блокады рассказывала мама.

Дочь дирижера Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской Елена по телефону из Парижа в эфире программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» рассказала об ужасах войны со слов своей звездной матери.

«В основном о войне был редкий разговор от мамы. Папа не был в Ленинграде в этот момент. Эти 125 граммов хлеба — все, на что люди могли жить. Было животное чувство голода. Люди теряли разум. Матери лежали с мертвыми детьми в постели, чтобы получать эти карточки на них. Или лежали трупы с вырезанными ягодицами». Елена Ростропович

Как отметила Елена Ростропович, ее мать видела все ужасы.

«Она о таком не хотела особенно говорить. Для нас это страшно представить. Но именно так это все происходило. Это даже больше, чем унижение человеческого достоинства», — заметила Елена Ростропович.

Напомним, что Елена Ростропович в звездной семье появилась на свет в 1958 году. По профессии она пианистка.

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