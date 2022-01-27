«Детский сад был разбомблен»: Талызина рассказала, как чудом не погибла в первый день войны

Актриса Валентина Талызина в эфире программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» рассказала, как чудом не погибла в первый день войны.
«Я помню первый день войны в городе Барановичи, когда бомбили город. И меня мой отец вытащил из детского сада. Мне было шесть лет. Это было в 12 часов дня. А уже в час этот детский сад был разбомблен. Мы чудом спаслись и выехали из этого города».
Как отметила Валентина Талызина, ее мать не нашла машину, которая выезжала из города.
«Она пришла к полякам, у которых мы жили. И поляки, добрые люди, сказали, чтобы все немедленно уезжали. Сказали, им ничего не будет. На следующий день всех жен коммунистов, комиссаров и детей расстреливали на центральной площади», — заявила Валентина Талызина.
Напомним, что Валентина Талызина — советская и российская актриса. Она — народная артистка РСФСР.
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