«Отдыхаем! Дети сейчас в школе»: Галкин рассказал, как проводит зимние дни в замке с Пугачевой

Юморист решил пояснить, куда он пропал. Оказалось, что от отпуска он отказался, поэтому находится в деревне Грязь.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже вместе длительное время Только в браке они состоят 10 лет. У пары подрастают дети: Лиза и Гарри. Малыши ходят уже во второй класс.

Примечательно, что в последнее время Примадонна часто появляется на публике. Она гуляла по Москве и отметилась в бутике Игоря Гуляева не так давно. Но ее муж почти ничего не публиковал, что обеспокоило поклонников пары.

27 января Максим запечатлелся в замке. Он позировал на втором этаже, сидя на стеклянном полу. Юморист решил пояснить, чем занимается вместе с женой.

«Дорогие мои подписчики, вы спрашиваете, куда я делся, в директ мне пишете. Я здесь, все нормально! Сидим дома с Аллой. Отдыхаем! Дети сейчас в школе. Вчера были съемки. А так, мы дома. За окном вот так. Все мои коллеги выставляют какие-то отдыхи, пляжи, океаны. Мы никуда не выбрались, сидим здесь. А что вам показывать? То что за окном вы и так видите. Ну пишите в комментариях, что вам показать. И кстати, скоро я буду в Воронеже с концертом! Приходите, 30 января в Воронеже», — рассказал Галкин.

Поклонники восхитились тем, как выглядит муж Примадонны. Многие оценили интерьер у него дома. «У тебя там сказочно, Мальдивам это и не снилось», — отметил Игорь Гуляев. «Ой, высота такая», — сказала Ирина Безрукова. «Прекрасный вид из вашего окна! Показывайте себя, Аллу и ваших чудесных детей! Очень приятно на вас смотреть!», «Очень скромные люди, нравится ваша позиция», — прокомментировали пост подписчик.

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