«Я, если честно, еще от Казахстана толком не отошел»: Кадони оценил отношения России и Украины

Телеведущий Влад Кадони в Instagram оценил отношения между Россией и Украиной. По его словам, новостные ленты сегодня пестрят заголовками о скорой войне между некогда братскими странами.

По словам Влада Кадони, он до сих пор не может понять — это информационный вброс или правда. Если вброс, то он не знает ответа на вопрос, кому это все надо.

«Или реально нас ждет война следом? Я, если честно, еще от Казахстана толком не отошел, а тут Украину отучают. Что происходит вообще, расскажите, кто что знает. Вот до последнего не буду верить, что война возможна. Вот, блин, не могу и все. Я хочу верить, что живу в мирное время, когда все могут договориться». Влад Кадони

Напомним, что Влад Кадони — один из ведущих проекта «Дом-2». Кроме того, он потомственный экстрасенс и психолог.

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