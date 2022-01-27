По словам актрисы, они не были счастливыми мужем и женой.

Актриса Ольга Кабо в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со вторым мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым.

«Мы не оказались счастливыми мужем и женой. Год назад мы расстались с Николаем. Этому предшествовал ряд важных и не очень веселых событий. Наступил момент, когда мы перестали общаться с Николаем. Люди, которые верят друг другу, должны все говорить. У нас появилась недосказанность». Ольга Кабо

По словам Ольги Кабо, у мужа возникли проблемы с бизнесом.

«Он залез в долги, а мне ни о чем не рассказывал. Не сразу происходит расставание и развод. Сложно, к примеру, рассказать ребенку, что мы не вместе. Мы с 2016 года практически не были мужем и женой. Я купила квартиру. И вдруг узнаю, что у моего мужа много долгов, а я была с ним в браке. О долгах я не знала. Бумерангом его долги падают на мою голову. Я до сих пор сужусь с кредиторами Николая», — заявила Ольга Кабо.

Напомним, что с Николаем Разгуляевым Ольга Кабо была вместе с 2009 по 2020 год. В 2012 году у них родился общий сын Виктор.

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