«С нетерпением ждут совместного будущего»: Маколей Калкин женится на матери своего единственного сына

Актер Маколей Калкин женится на матери своего единственного сына — актрисе Бренде Сонг. Папарацци подловили Бренду с бриллиантовым кольцом на левой руке. Пара вместе уже четыре года.

В апреле прошлого года у пары родился сын. Ребенка назвали Дакотой Сонг Калкином в честь сестры Маколея, которая погибла в ДТП. Приближенные к паре рассказывают, что им нравится жить семьей, а жениться на Сонг — логичный шаг для Калкина.

«Помолвка — естественный следующий шаг для них. Они с нетерпением ждут совместного будущего», — рассказали инсайдеры изданию People.

Калкин и Сонг познакомились на съемках фильма «Земля перемен» в Таиланде, после чего у них завязались романтические отношения.

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