«Это была мечта Аллы?»: Орбакайте нежно обняла внучку Пугачевой

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте — многодетная мама. Она вырастила двух сыновей — Никиту и Дени, а сейчас занимается воспитанием дочки Клавдии от бизнесмена Михаила Земцова. Все основное время они живут в США, где у супруга артистки есть свой бизнес.

В своем инстаграме Кристина поделилась снимком, на котором трогательно обняла дочь.

«Трудности перевода. Lost in translation! – «Это был лишь только сон» или «Это была мечта Аллы»? Игра слов», — написала Орбакайте.

Напомним, Орбакайте вышла замуж за Земцова в 2005-м, а в 2012-м родила ему дочь. В этом году Клавдия отметит свое десятилетие.

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