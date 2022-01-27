«Я бы никогда не предал ее»: актер, сыгравший Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере», вступился за Джоан Роулинг

Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере», вступился за Джоан Роулинг. Актер признался, что не понимает массового осуждения писательницы. Роулинг занимается благотворительностью, и Айзекс считает, что не стоит об этом забывать.

«Я не хочу быть втянутым в проблемы трансгендеров, потому что это минное поле. У Роулинг есть свое мнение, у меня — свое. Наши с ней мнения могут отличаться. Но одна из вещей, которые люди должны знать о ней (не в качестве контраргумента), — это то, что она пожертвовала огромную часть своего состояния на улучшение мира для сотен тысяч тяжелобольных детей — через благотворительный фонд Lumos. Несмотря на ее очень спорные высказывания, я бы никогда не предал ее. Я бы очень хотел поговорить с ней, прежде чем судить», — рассказал Айзекс в интервью изданию Telegraph.

Напомним, в 2020 году Джоан Роулинг выразила свое недовольство «новой этикой». Писательница стала защищать понятия женского и мужского пола и не нашла отклик среди коллег. Исполнители главных ролей «Гарри Поттера» Эмма Уотсон, Руперт Гринт и Дэниел Рэдклифф высказались против ее позиции.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.