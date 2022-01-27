«С первым мужем был поединок в отношениях»: Кабо объяснила, почему развелась с Василишиным

Как отметила актриса, две сильные личности не смогли ужиться друг с другом.

Актриса Ольга Кабо в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим первым мужем — бизнесменом Эдуардом Василишиным.

«Мы познакомились на кинофестивале. Стали ходить вместе в театры и кино. У нас начались взаимоотношения. А потом поняли, что две сильные личности, два максималиста не могут друг другу ни в чем уступить. Он был против, чтобы я снималась в кино. Такой собственник. А звездочка хотела блистать и дарить свет». Ольга Кабо

По словам Ольги Кабо, у нее с первым мужем родилась дочь Таня.

«С первым мужем был такой поединок. Каждый считал, что именно он самый-самый. Не произошло у нас взаимообмена. Если бы мы сейчас встретились, то все было по-другому. Мы сейчас общаемся с ним. Вместе отмечаем день рождения нашей общей дочери. Эдуард все равно близкий человек нашей семьи», — заявила Ольга Кабо.

Напомним, что Ольга Кабо прожила с Эдуардом Василишиным семь лет — с 1997 по 2004 год. В августе 1998 года у них родилась дочь Татьяна.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.